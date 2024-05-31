Суд арестовал экс-кандидата в мэры Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО депутата городского совета Игоря Украинцева, которого обвиняют в получении 3,5 млн рублей от застройщика. Об этом сообщает «НГС».

По информации издания, заявление на депутата написал застройщик и его бывший приятель Игорь Белокобыльский. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Предполагается, что деньги Украинцев получал с сентября 2022 года по январь 2023 года. Он останется в СИЗО до 29 июля.

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До этого в отношении депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина и его 36-летнего сына, подозреваемых в даче взятки в крупном размере, возбудили уголовное дело.

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Ранее задержанный по подозрению в получении взятки замглавы Кубани подал в отставку.