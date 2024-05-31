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Россиянам рассказали, как избежать укуса змеи в лесу

Рослесинфорг: высокие сапоги и верхняя одежда помогут избежать укуса змеи в лесу

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Pixabay

На прогулку в лес важно идти в высоких сапогах, в которые можно заправить брюки, а также в верхней одежде, которая будет прикрывать все открытые участки тела, чтобы защититься от укуса змеи. Об этом RT рассказали в пресс-службе Рослесинфорга.

Помимо этого, специалисты рекомендуют надеть головной убор и шарф. В лесу не стоит трогать места, где могут прятаться змеи, — дупла, ниши под валунами, пустоты под корнями деревьев, норы.

«Особенно стоит избегать пней и бревен, завалов веток и низин. Это самые любимые места у гадюк. Стоит помнить, что любая встретившаяся вам змея априори ядовита. От испуга у вас просто не будет времени внимательно осмотреть змею, уж это или гадюка», — сказали эксперты.

При встрече со змеей важно замереть, не делать резких движений и не поворачиваться к ней спиной, подчеркнули в Рослесинфорге. Если она бросается на вас, стоит медленно отходить от нее назад, заключили специалисты.

Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин до этого говорил, что в случае укуса змеи человеку нужно сразу же вызывать скорую помощь.

Ранее ученые выяснили, зачем некоторые змеи мажут себя кровью и калом.

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