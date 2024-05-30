Песков рассказал, снизится ли турпоток в Крыму и на Кубани из-за обстрелов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в настоящее время не видят опасности снижения туристического потока в Крыму и Краснодарском крае в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

Представитель Кремля отметил, что туристический поток «весьма высок».

«Он круглогодично достаточно высок, это же круглогодичные курорты. Поэтому мы сейчас такой опасности не видим», — заявил Песков.

До этого стало известно, что обломки украинского дрона упали на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае, в результате объект получил повреждения, но незначительные.

Утром 29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Армавиром.

Глава региона отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, атаками беспилотников на Краснодарский край украинская сторона пытается сорвать курортный сезон и запугать местных жителей.

Ранее ВСУ предприняли массированную атаку на Курскую область.