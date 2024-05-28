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Россиянам потребуется электронное разрешение на въезд в Израиль

Гражданам РФ с 1 августа потребуется электронное разрешение на въезд в Израиль

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россиянам с 1 августа 2024 года будет необходимо получать электронное разрешение (Electronic Travel Authorization, ETA) на въезд в Израиль. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства туризма еврейского государства.

Как уточнили в ведомстве, ETA «не является визой». Там отметили, что соглашение о безвизовом режиме между двумя странами «продолжает действовать». В минтуризме заявили, что изменения направлены на улучшение процесса прохождения пограничного контроля и касаются туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим».

В мае сообщалось, что в 2023 году граждане России подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, при этом общая доля отказов составила 10,6%. Российская Федерация попала в первую пятерку стран по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз вместе с Китаем, Турцией, Индией и Марокко. В 2022-м россияне подали более 687 тысяч заявлений, доля отказов — 10,2%.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны они могут въехать без загранпаспорта и визы.

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