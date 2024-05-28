Названы простые правила, которые помогут пережить жару

В жару стоит чаще принимать прохладный душ, находиться в проветриваемых помещениях и прикрывать голову. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко. Также, по ее словам, важную роль играет питьевой режим.

«Когда жарко, очень важен питьевой режим. Если зимой мы можем к своим желаниям прислушиваться, то, когда уже жарко, нужно построже за этим следить. С бутылкой воды выходить, лимонад себе сделать с собой», — посоветовала Беленко.

Кроме того, важно употреблять продукты, богатые магнием, такие как зелень, орехи, авокадо и бананы, добавила врач. В физической активности, по ее словам, можно себя не ограничивать, однако стоит прислушиваться к самому себе.

28 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара с температурами до плюс 30°C прогнозируется в Центральной России и на севере европейской части страны.

Почти июльское тепло, по его словам, накроет и северные регионы страны. В Архангельской области до конца недели температура воздуха будет в пределах плюс 23-28°C, в Мурманской области — 20-26°C, в Карелии — 26-27°C, а в Якутии — 26-29°C.

Ранее синоптики предупредили о распространении по России пожароопасных условий.