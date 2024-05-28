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Родители школьника, избившего ребенка кастетом, назвали причиной агрессии издевательства

Baza: причиной избиения ребенка школьником с кастетом назвали издевательства

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Shutterstock/Anelo

Родители мальчика, который избил ребенка кастетом, назвали причиной агрессии сына издевательства и вымогательство денег. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, напавший на ребенка школьник рассказал родителям, что тот вместе с другом часто издевались над ним, запирали в кабинете и смеялись. Кроме того, они якобы вымогали у несовершеннолетнего 500 рублей. Отмечается, что мальчик был готов к драке и заранее намотал на руку проволоку, которую нашел во время прогулки с отцом.

На данный момент оба участника драки не посещают школу — пострадавший на больничном, а нападавшего «закрыл дома» отец. Семья получившего травмы мальчика требует огласки и наказания для родителей обидчика.

Инцидент произошел 23 мая в Юго-Камске. Мать пострадавшего рассказала, что тот в результате нападения получил многочисленные ушибленные раны головы и перелом носа. Она также сообщила, что избивший ее сына мальчик нанес своему отцу ножевые ранения, когда учился в первом классе.

Ранее мужчины несколько раз ударили подростка ножом ради кражи телефона в Петербурге.

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