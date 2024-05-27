Иностранцев, участвовавших в драке на юге Москвы, выдворят из России

Нагатинский суд Москвы привлек к ответственности участников драки в Бирюлево. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Пятерых иностранцев признали виновными. Суд обязал мужчин выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Помимо этого, их выдворят с территории России.

Еще одного участника также признали виновным, но назначили штраф в размере семи тысяч рублей. Как и остальные фигуранты процесса, он принудительно покинет территорию РФ.

Массовая драка со стрельбой произошла на юге Москвы около недели назад. По словам правоохранителей, в потасовке участвовали около 15 человек. Прибывшие на место правоохранители оперативно задержали ряд граждан.

Во время конфликта пострадали два человека, у обоих диагностировали ножевые ранения. Их обнаружили около места потасовки и направили в больницу.

Причиной произошедшего стал бытовой конфликт. На данный момент следственные мероприятия продолжаются.

Ранее братья из Якутии несколько раз выстрелили отцу в голову из-за замечания.