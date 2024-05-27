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Россиянка на легковом автомобиле выжила в двойном ДТП с участием фур

В Новосибирской области женщина выжила в лобовом столкновении с фурами

Жительницу Новосибирской области госпитализировали после серьезной аварии с участием фуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госавтоинспекцию региона.

Инцидент произошел в Черепановском районе, на 117-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Водитель на машине марки Toyota хотела обойти одного из участников ДТП.

«На 117-м километре трассы при завершении обгона не справилась с управлением, столкнулась со встречным грузовым автомобилем Sitrak, после чего с попутным грузовым Volvo», – поделились в ведомстве.

На кадрах с места инцидента заметно, что иномарка пострадала. Серьезные повреждения заметны и на передней, и на задней части средства передвижения. Габаритный транспорт также пострадал.

Водителя легкового автомобиля доставили в больницу с различными травмами, об их характере не сообщается.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кузбассе автобус с пассажирами влетел в железную дорогу.

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