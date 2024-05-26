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В Турции началась акция протеста против туристических автобусов

Протест против туристических автобусов стартовал на турецком острове Бююкада

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Murad Sezer/Reuters

Акция протеста против использования туристических автобусов началась на турецком острове Бююкада. Об этом сообщил «Турпром».

В материале отмечается, что недовольство людей вызвано решением Главного управления стамбульского транспорта доставить на остров десять микроавтобусов для передвижения туристов. При этом на Бююкаде действует запрет на движение автомобилей. Перемещаться можно только на электрокарах и велосипедах.

По мнению местных активистов, автобусы и автомобили могут нарушить атмосферу на острове. Также они опасаются, что использование таких транспортных средств помешает сохранению уникальности территории.

В результате члены Гражданской инициативы решили провести акцию протеста. Кроме того, они направили в муниципалитет Стамбула и иные компетентные органы письмо с требованием отменить решение об использовании туристических автобусов.

9 мая глава Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каан Кавалоглу сообщил об ослаблении интереса российских туристов к поездкам в Турцию. По его словам, за последнее время турпоток из РФ в республику сократился на 20%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, для посещения каких стран российским туристам не нужна виза.

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