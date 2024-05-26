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Хирурги восемь часов пришивали подростку отрубленную руку

В Петербурге врачи спасли ребенка с отрубленной топором кистью

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Freepik.com

В Педиатрическом университете Петербурга хирурги восемь часов пришивали подростку кисть руки, на которую упал топор. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

13-летний школьник отдыхал на пляже возле поселка Агаларово в Ленобласти, он рубил дрова и случайно ударил топором по кисти. Подростка экстренно доставили в больницу педиатрического университета, хирурги буквально по частям собрали кисть и пришили два отрубленных пальца.

«Хирурги выполнили металлостеосинтез — соединили осколки костей специальными спицами. Посредством микрохирургической техники сшить артерии, вены и нервы и восстановить кровоток в поврежденной конечности», — сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, ребенок продолжает лечение в университетской клинике.

До этого сообщалось, что в Раменской больнице хирурги около двух часов боролись за жизнь 14-летнего школьника, который потерял 1,5 литра крови после ножевого ранения. Подросток был доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии. Врачи диагностировали у мальчика ножевые ранения спины, почки и тонкого кишечника. Состояние пострадавшего удалось стабилизовать. После курса лечения подросток выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

Ранее россиянин споткнулся дома, влетел в стеклянную дверь и едва не остался без руки.

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