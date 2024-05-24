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Психологи объяснили причины жестокости и агрессии детей

Психолог Вронский: агрессия и жестокость у детей – всегда следствие воспитания

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Дети проявляют жестокость или агрессию всегда только по причине воспитания, считает психолог, психотерапевт Александр Вронский. Такое поведение означает, что ребенок не может удовлетворить какие-то из трех базовых потребностей: безопасность, безусловное принятие и любовь, объяснил он в пресс-центре НСН.

«Откуда берется жестокость? Бывают очень холодные родители, которые заняты карьерой. Своей агрессией ребенок может пытаться привлечь внимание родителей», — отметил Вронский.

Еще одной причиной такого поведения могут быть холодные родители. Часто дети, которые воспитываются в подобных семьях, могут даже не понимать, что делают кому-то больно, так как такие холодные родители не смогли развить в них эмпатию, объяснил специалист.

Однако самым плохим вариантом является воспитание ребенка в семье, где уже есть агрессия — родители постоянно ссорятся или даже дерутся. В этом случае дети просто копируют их поведение. Причем самым опасным возрастом для мальчиков является период с 5 до 9 лет — в этом возрасте он наиболее сильно старается подражать своему отцу.

«Если отца нет или он отстранен, ребенок перенимает опыт сверстников, смотрит жестокие фильмы или мультики», — объяснил Вронский.

Напомним, детские психологи подчеркивают, что на детей нельзя кричать, особенно в возрасте до 7 лет, когда они имеет несформированный организм и психику. У детей в этом случае развивается недоверие к окружающему миру, комплекс жертвы и агрессивное поведение.

Ранее специалисты объяснили, какие игрушки могут расшатывать психику детей.

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