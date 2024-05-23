«Пригодятся разные виды одежды»: россиянам рассказали, какая погода ожидается летом

Погода летом 2024 года будет находиться в пределах климатической нормы, однако, она может быть переменчивой. Об этом Pravda.Ru рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, синоптики не исключают колебаний температуры воздуха от жары к холоду, шквалистого усиления ветра, ливней, гроз и града. Эксперт уточнил, что данные явления объясняются ослаблением температурного контраста между Арктикой и тропиками.

«В связи с глобальным потеплением активно развиваются конвективные процессы, связанные с атмосферной циркуляцией. Полярные вторжения или, наоборот, вынос теплых воздушных масс из более южных регионов будут происходить все чаще, и в перспективе нам стоит ожидать температурных скачков», — отметил Киктев.

Однако холодным предстоящее лето не будет, добавил он.

«Я думаю, что пригодятся разные виды одежды. И купальные костюмы обязательно», — заключил специалист.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что предстоящим летом в России будет изменчивая погода. Температура воздуха преимущественно будет выше нормы, особенно жарко будет в северной части европейской территории, уточнял он.

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