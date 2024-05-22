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Мальчик решил поиграть с найденной на улице кегой и получил множественные травмы

В Томске мальчик серьезно пострадал из-за взрыва найденной на улице кеги

В Томске из-за взрыва найденной на улице кеги серьезно пострадал десятилетний мальчик. Об этом со ссылкой на мать ребенка сообщает Telegram-канал »Я из Томска».

По информации Telegram-канала, мать пострадавшего рассказала, что инцидент произошел во дворе на улице Косарева. Дети нашли ПЭТ-кегу и стали с ней играть. Когда один из мальчиков бросил ее, то та взорвалась — на кадрах с места происшествия видно, как ребенок упал.

В результате пострадавший мальчик попал в больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, оскольчатые переломы в районе верхней челюсти и скулы, а также рваные раны.

По факту произошедшего прокуратура Кировского района города начала проверку. Надзорное ведомство установит обстоятельства инцидента, даст им оценку, а также примет меры в отношении виновных в случившемся лиц.

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