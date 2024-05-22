В Роспотребнадзоре рассказали, на что ориентироваться при выборе пляжа

При выборе морских и речных пляжей важно проверить, есть ли у них разрешение Роспотребнадзора, узнать о проверенных местах для отдыха можно на сайте администрации города или в территориальных управлениях ведомства. Об этом «Парламентской газете» рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Помимо этого, россиянам советуют оценивать благоустройство пляжа, там должны быть урны, скамейки, навесы, кабинки для переодевания, спасательный и медицинский пункты, а также общественные туалеты.

«В местах, не отвечающих требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям, устанавливаются предупредительные знаки «Купание запрещено», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты также советуют обратить внимание на наличие у пляжа флага желтого, зеленого или синего цвета. Они уточнили, что это российский показатель качественного и комфортного отдыха, где пляжам высшей категории присваивают синий флаг, второй категории — зеленый, третьей — желтый.

В апреле руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков и генеральный директор туроператора «Восток Интур» Инна Мухина рассказали, что правительство Приморского края совместно с туроператорами разработало программы летних туров в Северную Корею из Владивостока. По их словам, продолжительность отдыха составит восемь и 12 дней, туристы смогут отдохнуть на пляжах страны.

Ранее сообщалось, что охранники избили отдыхающего на пляже в Сочи и попали на видео.