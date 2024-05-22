Россиянка удержала женщину от перевода денег мошенникам, закрыв собой банкомат

В Чебоксарах неравнодушная женщина защитила от аферистов 48-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по Чувашской Республике.

Как рассказала потерпевшая, которая позже обратилась в правоохранительные органы, ей позвонили мошенники и стали обманывать ее по схеме «предлагаем продлить договор с оператором мобильной связи, а потом перевести деньги на безопасный счет». Злоумышленники убедили чебоксарку взять кредит на 400 тыс. рублей. Затем они, будучи на связи с жертвой, попросили ее переводить сумму на указанный счет.

Женщина пришла на городской рынок и стала опускать купюры в приемник банкомата, когда на нее обратила внимание работница одного из прилавков.

«Она решительно закрыла собой банкомат и убедила немедленно обратиться в полицию, за что жертва мошенничества сейчас ей очень благодарна», — рассказали в пресс-службе полиции.

Чебоксарка успела перевести злоумышленникам 45 тыс. рублей до того, как ее остановила незнакомка.

Ранее в Петербурге мужчину заподозрили в похищении 1,5 млн рублей у блокадницы.