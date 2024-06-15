В Минобороны РФ отчитались о работе средств ПВО за прошедшие сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 54 украинских дрона. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ, посвященной ситуации в зоне конфликта.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении.

Также в военном ведомстве страны рассказали, что за аналогичный промежуток времени системы ПВО ликвидировали четыре управляемые авиационные бомбы Hammer и 10 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Первые были произведены во Франции, а вторые — в США.

Утром 15 июня Минобороны РФ сообщило, что ночью в небе над Ростовской областью были ликвидированы три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, украинские военные намеревались нанести удар по объектам на российской территории при помощи БПЛА самолетного типа.

За день до этого в воздушном пространстве Ростовской области уничтожили сразу 70 беспилотных летательных аппаратов. Еще 17 украинских дронов нейтрализовали в Курской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской областях и Республике Крым.

Ранее в лесу на территории Калужской области нашли обломки сбитого беспилотника ВСУ.