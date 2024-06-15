Эксперт предупредила о возможном росте цен на прокат электросамокатов

В России подорожает прокат электросамокатов, если в них внедрят системы ГЛОНАСС. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

По ее словам, подорожание коснется и частных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Поэтому многие эксперты рынка скорее против такой интеграции.

Эрдман считает, что могут внедрить ГЛОНАСС в частные СИМы для отслеживания и уравновешивания их с прокатными. Однако с точки зрения стоимости это может все усложнить, считает она.

В конце декабря 2023 года вице-премьер, руководитель министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что электросамокаты включены в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РФ, мера призвана предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Позже депутат Госдумы Александр Якубовский, комментируя инициативу Минпромторга России, рассказал, что включение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации, приведет к их удорожанию.

Ранее в Госдуме выступили против постановки на учет электросамокатов.