В МИД Швейцарии поделились ожиданиями от саммита по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис выразил надежду, что саммит по Украине поможет сторонам приступить к урегулированию конфликта и позволит сделать «первые шаги в сторону мира». Его слова приводит «Интерфакс».

Кассис подчеркнул, что конференция должна помочь повысить доверие сторон и сделать первые шаги к мирному урегулированию.

«Мы попробуем начать процесс урегулирования, понимая, что это будет непросто», — заявил он.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран.

На мероприятии обсудят ряд пунктов из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее экс-советник премьера Греции назвал истинную цель конференции по Украине в Швейцарии.