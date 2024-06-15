Мужчина с галлюцинациями попал в больницу, поев рыбные консервы

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина поужинал рыбными консервами и попал в больницу с ботулизмом. Об этом сообщается в Telegram-канале ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи».

Мужчина вызвал скорую помощь после того, как почувствовал себя плохо. Медики, прибывшие на вызов, обнаружили, что пациент лежит в комнате в полной темноте и заподозрили у него светобоязнь — один из признаков ботулизма. Россиянин рассказал, что ел на ужин рыбные консервы, после чего у него началась рвота, произошло помутнение сознания.

«Измерили мужчине уровень сахара в крови, он был в норме, а вот давление было снижено, что указывало на начавшееся обезвоживание организма. Пациенту установили катетер, начали «капать» лекарства. Мужчина рассказал, что пропил ряд препаратов от кишечных инфекций, но лучше не стало», — сообщила фельдшер Всеволожской подстанции скорой помощи Ульяна Белозерцева.

Пострадавшего госпитализировали с подозрением на ботулизм, в больнице диагноз подтвердился, у мужчины начались галлюцинации, его состояние ухудшилось, он находится в отделении реанимации.

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