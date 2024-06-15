Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МОК назвал 14 российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде

МОК назвал имена первых 14 спортсменов из РФ, допущенных к Олимпиаде

close
100%
Pavlo Gonchar/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал имена первых 14 спортсменов из России, допущенных к Олимпиаде в нейтральном статусе, передает «Чемпионат».

Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Спортивная борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

Ранее МОК пересмотрел результаты Олимпиады 1900 года.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами