МОК назвал 14 российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал имена первых 14 спортсменов из России, допущенных к Олимпиаде в нейтральном статусе, передает «Чемпионат».

Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Спортивная борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

Ранее МОК пересмотрел результаты Олимпиады 1900 года.