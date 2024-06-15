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Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с внешним миром

Железнодорожное сообщение Армении с Грузией восстановлено при содействии России

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Depositphotos

Железную дорогу между Арменией и Грузией восстановили после стихийного бедствия при содействии России. Об этом заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

По словам Оверчука, Россия помогла народу Армении в трудную минуту, восстановив железнодорожное сообщение с Грузией в рекордно короткие сроки.

«Единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов, и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом», — пояснил вице-премьер.

Как отметил зампред правительства, российские специалисты круглосуточно работали вместе с армянскими коллегами над восстановлением участка железной дороги, поврежденного стихией.

Первый поезд отправился по восстановленному полотну 14 июня, на неделю раньше срока, подчеркнул Оверчук.

26 мая на севере Армении произошло наводнение из-за выхода из берегов реки Дебед. Повреждения получили десятки километров дорог, мосты и железнодорожная инфраструктура.

Помощь в ликвидации последствий сразу предложило МЧС России, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова от лица всей страны выразила сочувствие Армении и ее народу в связи с наводнением.

31 мая Россия приступила к восстановлению пострадавшей железной дороги.

Ранее «Газета.Ru» публиковала памятку на случай паводка или наводнения.

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