В Крыму обеспокоились тем, что Киев начнет распродажу скифского золота

Власти Крыма призвали мировую общественность не ослаблять контроль за ситуацией на аукционных площадках, чтобы не допустить распродажи скифского золота. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель председателя совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Постпред подчеркнул, что законное место скифского золота — в тех коллекциях, откуда его изъяли, а именно — в музеях Крыма.

Мурадов выразил серьезные опасения за судьбу скифского золота после его передачи Украине и упрекнул Киев в отсутствии готовности соблюдать нормы международного права касательно сохранения единства музейных коллекций.

«Согласно положениям международного права, Киев обязан был, получив по решению суда скифское золото, передать его музеям-владельцам. А это крымские музеи, но передача им экспонатов, представляющих бесценное достояние народов Крыма, осуществлена не была», — говорит он.

Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до присоединения Крыма к России. Летом 2023 года верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

Накануне в России предложили при обмене брать в залог предметы музеев других стран.

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