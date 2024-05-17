По итогам 2023 года в Мурманской области впервые за 33 года сформировался миграционный прирост населения в размере 664 человека. Об этом в ходе ежегодного отчета сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что в первые два месяца этого года положительная тенденция сохранилась. По его словам, регион все больше привлекает молодых специалистов. При этом губернатор подчеркнул, что растет количество местных жителей, желающих связать свое будущее с регионом в связи с развитием экономики, социальной сферы и городской среды.



«За последние 3 года фиксируется замедление почти в 2 раза естественной убыли населения. Отмечается положительный тренд на ощутимое замедление темпов снижения общей численности населения — за последние 5 лет почти в 7 раз», — сказал Чибис.

Губернатор отметил, что такого результата удалось достичь за счет реализации мер, направленных на то, чтобы жители связывали свое будущее с Кольским краем, а также комплекса мер поддержки семей с детьми, который насчитывает 24 вида выплат, предоставляемых за счет федерального и регионального бюджетов.



Как сообщили в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области, в регионе полностью выполняются взятые социальные обязательства, а также внедряется большое число инициатив, которые нацелены на повышение качества жизни жителей региона. Так, более 60% бюджета Мурманской области идет на развитие соцполитики, здравоохранения, образование, культура и спорт.

Кроме того, в Кольском Заполярье действует 70 мер соцподдержки для различных категорий граждан. Отмечается, что большая часть из этих мер были внедрены исходя из запросов самих северян, ставших основой регионального стратегического плана «На Севере — жить».