Стало известно, какая фаза сна наиболее важна для профилактики стресса

Ученые из Хельсинкского университета в Финляндии обнаружили, что нарушение сна в так называемой глубокой или медленноволновой фазе приводит к усилению эмоционального стресса после пробуждения. Результаты исследования опубликованы в журнале eNeuro.

В эксперименте приняли участие 29 человек. Чтобы вызвать стрессовые реакции у участников, исследователи попросили их исполнить несколько песен в караоке, а затем предоставили каждому испытуемому его голосовую запись без музыкального сопровождения.

Физиологические реакции на стресс, вызванные прослушиванием аудиозаписей, измерялись вечером после первого этапа исследования, а также утром в течение последующих двух дней. Отмечается, что участников предварительно разделили на две группы для имитации нарушения быстрой и медленной фаз сна.

Фаза быстрого сна характеризуется повышенной активностью головного мозга. Одним из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных яблок. При медленном сне снижается частота дыхания и сердцебиения, расслабляются мышцы и замедляются все движения (преобладание парасимпатической нервной системы). Периоды быстрого и медленного сна сменяют друг друга несколько раз за ночь.

Результаты показали, что нарушение медленноволнового сна при сохранении быстрой фазы приводило к более сильным физиологическим реакциям на стресс на следующее утро. Ученые предположили, что быстрый сон обостряет эмоциональную окраску стрессовых воспоминаний, при этом мозг не получает достаточного отдыха в медленной фазе.

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