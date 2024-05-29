Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какая фаза сна наиболее важна для профилактики стресса

eNeuro: нарушение фазы глубокого сна усиливает эмоциональный стресс

close
100%
Shutterstock

Ученые из Хельсинкского университета в Финляндии обнаружили, что нарушение сна в так называемой глубокой или медленноволновой фазе приводит к усилению эмоционального стресса после пробуждения. Результаты исследования опубликованы в журнале eNeuro.

В эксперименте приняли участие 29 человек. Чтобы вызвать стрессовые реакции у участников, исследователи попросили их исполнить несколько песен в караоке, а затем предоставили каждому испытуемому его голосовую запись без музыкального сопровождения.

Физиологические реакции на стресс, вызванные прослушиванием аудиозаписей, измерялись вечером после первого этапа исследования, а также утром в течение последующих двух дней. Отмечается, что участников предварительно разделили на две группы для имитации нарушения быстрой и медленной фаз сна.

Фаза быстрого сна характеризуется повышенной активностью головного мозга. Одним из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных яблок. При медленном сне снижается частота дыхания и сердцебиения, расслабляются мышцы и замедляются все движения (преобладание парасимпатической нервной системы). Периоды быстрого и медленного сна сменяют друг друга несколько раз за ночь.

Результаты показали, что нарушение медленноволнового сна при сохранении быстрой фазы приводило к более сильным физиологическим реакциям на стресс на следующее утро. Ученые предположили, что быстрый сон обостряет эмоциональную окраску стрессовых воспоминаний, при этом мозг не получает достаточного отдыха в медленной фазе.

Ранее врач рассказал об особенности сна, которая требует обращения к врачу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами