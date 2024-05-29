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Москалькова заявила, что удивлена арестом генерала Попова

Москалькова заявила, что удивлена решением суда об аресте генерала Ивана Попова

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Пресс-служба Минобороны РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала внимательно рассмотреть обращение бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу крупном мошенничестве. Слова омбудсмена приводит ТАСС.

28 мая 235-й гарнизонный военный суд отказал следствию в ходатайстве о переводе из СИЗО под домашний арест Попова.

Москалькова завила, что удивлена арестом генерала.

«В случае поступления обращения я запрошу решение суда и посмотрю, какие были у суда аргументы для применения этой меры пресечения. Готова на это обратить особое внимание», — сказала уполномоченная.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Это дело стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Позднее, по данным «Коммерсанта», у следствия появились некие новые данные, в связи с которыми оно подало ходатайство на изменение меры пресечения с переводом Попова на домашний арест. Заседание назначили на утро 24 мая в том же суде. Тем не менее на слушание не доставили фигуранта, его адвокат также не пришел. Тогда судья решил перенести заседание на 27 мая, если оно понадобится, поскольку в тот же день 2-й Западный окружной военный суд рассматривал апелляцию Попова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Ранее на видео попала реакция генерала Попова на повторный отказ суда освободить его из СИЗО.

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