Кержаков возглавил казахстанский клуб

Российский тренер Александр Кержаков возглавил казахстанский «Кайрат», передает сайт команды.

«Приветствуем Александра Анатольевича в команде и желаем ему больших успехов», — говорится в сообщении клуба.

Кержаков стал тренером сербского «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

В мае 2024 года Кержаков проходил стажировку в испанской «Севилье».

Ранее Кержаков обвинил «Зенит» в отсутствии страсти и желания.