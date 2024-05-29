Венгрия не поддержит санкции ЕС, направленные против отношений с Белоруссией

Венгрия в ходе дискуссий в Европейском союзе не будет поддерживать санкции ЕС, направленные против отношений Будапешта с Минском. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Минске с белорусским коллегой Сергеем Алейником, передает ТАСС.

«В ходе дискуссии в Евросоюзе по санкциям мы не будем поддерживать решения, которые будут негативно сказываться на Венгрии и ее экономике и будут отрицательно воздействовать на сотрудничество между Венгрией и Белоруссией», — сказал он.

28 мая Петер Сийярто заявлял, что Украина не смогла добиться успехов на поле боя, несмотря на многочисленные поставки оружия от стран Запада.

До этого министр заявлял, что Будапешт выступает против выделения €6,5 млрд на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. По его словам, Венгрия дала понять, что ЕС необходимо пересмотреть свою стратегию в отношении российско-украинского конфликта из-за высокого риска эскалации.

Ранее стало известно о планах НАТО расширить поддержку ВСУ на территории Украины.