В МИД допустили, что США введет полное эмбарго против России

В России допускают, что Соединенные Штаты могут ввести полное эмбарго на экспорт российских товаров, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломата цитирует РИА Новости.

По словам Рябкова, сама возможность введения таких ограничений — это элемент психологического давления со стороны Штатов. Однако российский бизнес уже осознал, что США способны принимать политические решения, не взирая на законы рынка, поэтому готовится к любым действиям американцев, включая полное эмбарго.

«Мы осуществляем определенную страховочную работу и подготовку к тому, чтобы наши экспортные возможности не сужались, находились альтернативные рынки для сбыта продукции», — пояснил замглавы МИД РФ.

В мае Рябков заявил, что Соединенные Штаты затягивают переговоры с РФ по обмену заключенными. По словам дипломата, российские инициативы «до сих пор американской стороной не воспринимаются».

Ранее в МИД заявили об отсутствии контактов РФ и Запада по торговле за рубли.