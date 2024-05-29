Раскрыта связь между возрастом отца и риском аутизма у ребенка

С увеличением возраста отца на момент зачатия риск рождения ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) увеличивается, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, младший научный сотрудник научно-образовательного центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр) МГППУ Татьяна Овсянникова.

«Несколько исследований подтвердили связь между риском развития РАС и возрастом отца. Так, в исследовании, опубликованном в 2016 году в журнале Molecular Psychiatry, были проанализированы данные о более чем 5,7 миллионах рождений, и установлено, что риск РАС значительно увеличивается с возрастом отца, особенно после 40 лет», — рассказала специалист.

Другое исследование, по словам Овсянниковой, подтвердило результаты. Так, оно показало, что у отцов старше 45 лет риск рождения ребенка с РАС в 3,5 раза выше по сравнению с отцами в возрасте 20-24 лет.

«Также в этом исследовании было выявлено увеличение риска шизофрении, биполярного расстройства и других психических расстройств у детей пожилых отцов. Одним из объяснений является то, что с возрастом у мужчин возникают мутации в сперматозоидах, которые могут влиять на риск РАС у ребенка. Помимо генетических мутаций, возраст отца может влиять на другие изменения, отражающиеся на созревании сперматозоидов», — отметила психолог.

Она также подчеркнула, что некоторые исследования также рассматривают влияние возраста матери, но влияние возраста отца считается более значительным в контексте риска РАС.

«Однако важно отметить, что возраст отца — лишь один из множества факторов, которые могут влиять на риск рождения ребенка с РАС. Другие факторы также играют значительную роль в развитии этого расстройства», — заключила Овсянникова.

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