В парке Москвы установили «воспитательные» надгробия для непослушных детей

В частном парке Москвы установили предупреждения для непослушных детей в виде надгробий, демонстрирующих их будущее в случае плохого поведения. Об этом сообщает Telegram-канал »Москва Live».

По информации Telegram-канала, «воспитательные» надгробия появились в частном парке «Сказка». На кадрах, снятых очевидицей, на камнях видны такие надписи, как «топтал газон», «кричал в парке», «лез без очереди», «лез через ограждение», «не слушал родителей», «мешал всем отдыхать».

Сообщается, что, по задумке авторов, имитированные надгробия демонстрируют детям, что с ними случится, если они будут себя плохо вести. Тем самым они якобы несут воспитательную функцию.

До этого в парке Москвы обнаружили чемодан с пистолетами и большим количеством патронов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте и других действиях с оружием. Виновный может получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в московском парке в пакете обнаружили новорожденного ребенка.