Ивар Калныньш вслед за Вайкуле рассказал о долгах Советского Союза перед ним

Латвийский актер Ивар Калныньш рассказал Radio Van о долгах Советского Союза перед ним.

«Мне говорят: «Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все». Я говорю: «Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому еще должен». А то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно», — заявил Калныньш.

Он уточнил, что прекратил общение с актерами из России, но поддерживает связь с украинскими коллегами. По мнению Калныньша, его звонки некоторым российским звездам могут подставить знаменитостей, так как артист убежден, что звонки могут прослушивать.

«Плохо, конечно, ведь сколько друзей и близких людей, с которыми ты общался, творил вместе. Ну, конечно, это время ушло уже», — резюмировал актер.

Ранее Боня потратила больше полумиллиона рублей в модном бутике после скандала.