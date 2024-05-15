Психиатр объяснил, от чего зависит способность человека бросить курить

При попытке человека бросить курить он сталкивается с сильным абстинентным синдромом или по-другому — синдромом отмены. Длится такое острое состояние три-четыре месяца — это период, когда люди чаще всего срываются и снова начинают курить. Помогает справиться с тягой к сигаретам не только желание человека, но и сильная внешняя мотивация, рассказал RT психиатр-нарколог Василий Шуров.

Во время синдрома отмены человек чувствует тремор, перевозбуждение, он не может сосредоточиться и постоянно находится в стрессе. Такое состояние часто вынуждает людей на рискованное поведение — к примеру, закурить в самолете.

«Первое, что человек должен понять: это не про удовольствие, не про преодоление стресса, а именно про лечение своей абстиненции: не покурю — будет плохо», — объяснил Шуров.

Легче всего будет справиться с ломкой человеку, который получает сильную внешнюю мотивацию, отметил психиатр. В качестве примера он привел женщин, планирующих беременность — как правило, они легко бросают курить. То же самое касается работников компаний, где за курение предусмотрены жесткие санкции — такое подкрепление тоже помогает преодолеть абстиненцию.

Кроме того, важно работать с внутренней мотивацией – для этого может понадобиться помощь психотерапевта, чтение соответствующей литературы, добавил нарколог. Также во время первых дней отказа от курения можно принимать блокирующие негативный рецептор медикаменты. В таком режиме важно продержаться дольше трех месяцев — после этого абстинентный период завершается и вероятность срыва становится в разы ниже.

Напомним, также Шуров отмечал, что сделать абстинентный синдром менее выраженным помогают никотиновые пластыри и жвачки, в которых постепенно уменьшается доза вещества. При этом он назвал самым фактором, который является залогом успешного отказа от курения, осознанное желание человека.

Нарколог ранее назвал настоящую причину развития у людей зависимости от кофе.