Россияне поддержали запрет на продажу энергетиков детям

Россияне выступили за утверждение запрета на продажу энергетических безалкогольных напитков детям и подросткам до 18 лет – о своей поддержке заявили 85% участников соответствующего опроса. Они отметили, что подобные напитки опасны для здоровья и могут причинять даже больший вред, чем спиртное, приводит RT результаты исследования.

Против введения запрета на торговлю тонизирующими напитками среди детей выступили только 8% респондентов. Интересно, что среди поддержавших запрет больше женщин, чем мужчин — 89% против 82%.

Всего в исследовании SuperJob участвовали 1,6 тыс. россиян из разных округов страны из числа активного населения.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня сообщил, что на рассмотрение депутатов внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков детям. По его данным, поддерживают документ 90% россиян.

Врачи ранее назвали безалкогольные напитки, повышающие риск инфаркта и инсульта.