Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне поддержали запрет на продажу энергетиков детям

RT: 85% россиян выступают за запрет на продажу энергетиков детям до 18 лет

close
100%
Freepik

Россияне выступили за утверждение запрета на продажу энергетических безалкогольных напитков детям и подросткам до 18 лет – о своей поддержке заявили 85% участников соответствующего опроса. Они отметили, что подобные напитки опасны для здоровья и могут причинять даже больший вред, чем спиртное, приводит RT результаты исследования.

Против введения запрета на торговлю тонизирующими напитками среди детей выступили только 8% респондентов. Интересно, что среди поддержавших запрет больше женщин, чем мужчин — 89% против 82%.

Всего в исследовании SuperJob участвовали 1,6 тыс. россиян из разных округов страны из числа активного населения.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня сообщил, что на рассмотрение депутатов внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков детям. По его данным, поддерживают документ 90% россиян.

Врачи ранее назвали безалкогольные напитки, повышающие риск инфаркта и инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами