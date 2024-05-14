Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На карту приема вторсырья «Уберу» в России внесли 65 тыс. пунктов

Глава РЭО Буцаев: на карту «Уберу» внесли уже 65,2 тыс. пунктов вторсырья

close
100%
Unsplash

В России создали интерактивную карту с пунктами приема вторсырья «Уберу» (Uberu). Она работает в виде сайта и приложения, доступных всем жителям страны. с ноября прошлого года до сегодняшнего дня пользователи внесли на карту уже 65 234 пункта, рассказал генеральный директор Российского экооператора (РЭО) Денис Буцаев.

На карте есть данные о пунктах приема вторсырья по всей России – как крупных экоцентров, так и небольших и даже обычных контейнеров, в которые можно сложить ПЭТ-бутылки иди одежду. Пользуются ресурсом владельцы пунктов и просто россияне, ответственно относящиеся к экологии и раздельному сбору отходов, отметил Буцаев.

«Участие населения является неотъемлемой частью в реформе отрасли обращения с отходами и формировании экономики замкнутого цикла», — цитирует его 360.ru.

Помимо карты с пунктами приема вторсырья, весной в приложение «Уберу» внесли функцию по организации уборок парков и лесов – прошло уже более 50 таких акций. Информацию обновляют неравнодушные жители со всей страны, подчеркнули в РЭО.

Напомним, также РЭО совместно с Минпромторгом РФ разработал форму для учета вторсырья – она включает в себя данные об образовании, использовании сырья. С помощью этих форм предприятия, которые производят вторсырье или продукцию с его применением, будут отчитываться о проделанной работе.

Ранее стало известно, что пивные бутылки в России будут перерабатывать с помощью электронной платформы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами