На карту приема вторсырья «Уберу» в России внесли 65 тыс. пунктов

В России создали интерактивную карту с пунктами приема вторсырья «Уберу» (Uberu). Она работает в виде сайта и приложения, доступных всем жителям страны. с ноября прошлого года до сегодняшнего дня пользователи внесли на карту уже 65 234 пункта, рассказал генеральный директор Российского экооператора (РЭО) Денис Буцаев.

На карте есть данные о пунктах приема вторсырья по всей России – как крупных экоцентров, так и небольших и даже обычных контейнеров, в которые можно сложить ПЭТ-бутылки иди одежду. Пользуются ресурсом владельцы пунктов и просто россияне, ответственно относящиеся к экологии и раздельному сбору отходов, отметил Буцаев.

«Участие населения является неотъемлемой частью в реформе отрасли обращения с отходами и формировании экономики замкнутого цикла», — цитирует его 360.ru.

Помимо карты с пунктами приема вторсырья, весной в приложение «Уберу» внесли функцию по организации уборок парков и лесов – прошло уже более 50 таких акций. Информацию обновляют неравнодушные жители со всей страны, подчеркнули в РЭО.

Напомним, также РЭО совместно с Минпромторгом РФ разработал форму для учета вторсырья – она включает в себя данные об образовании, использовании сырья. С помощью этих форм предприятия, которые производят вторсырье или продукцию с его применением, будут отчитываться о проделанной работе.

Ранее стало известно, что пивные бутылки в России будут перерабатывать с помощью электронной платформы.