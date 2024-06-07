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Жительница Томска бросила двоих легко одетых детей на площади и ушла

В Томске женщина оставила детей в центре города и ушла

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Следователи Томска проводят проверку информации о том, что мать оставила своих детей на улице и убежала. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Сотрудники ведомства обратили внимание на ситуацию после публикации в СМИ. Как сообщает Kp.ru, женщина оставила девочку и мальчика в центре города, на Новособорной площади.

Несмотря на прохладную погоду, на младшем ребенке были трусы и кофта. На его сестре была легкая юбка и сланцы. После этого родительница сбежала.

Мальчика и девочку обнаружили местные жители. По какой причине мать бросила младших членов семьи, на данный момент неизвестно.

«В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они помещены в детское учреждение», – поделились в Следственном комитете.

На данный момент сотрудники ведомства проводят проверку, которая позволит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Краснодаре мать бросила дочь в магазине и скрылась.

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