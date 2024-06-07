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Президент Боливии рассказал о влиянии экономик стран БРИКС на США

Президент Боливии Арсе: экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США

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David Mercado/Reuters

Президент Боливии Луис Арсе в рамках выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что экономики государств БРИКС смогли нарушить гегемонию США. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, сегодня мировой порядок переходит к справедливому и сбалансированному состоянию, основываясь на многополярности, многосторонности.

Арсе считает, что экономики стран БРИКС являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между государствами.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников.

Накануне руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что категория стран-партнеров будет введена в БРИКС.

По его словам, данная категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать.

7 июня министр планирования и экономразвития Египта Хала ас-Саид заявил, что страна стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС.

Ранее стало известно, что Нигерия подаст заявку на вступление в БРИКС.

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ПМЭФ-2024
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