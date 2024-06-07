Полицейский выстрелил в водителя, наехавшего на него

Водитель наехал на полицейского в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Инцидент произошел 7 июня у одного из домов на Минеральной улице. Ночью там дежурил наряд патрульно-постовой службы, внимание правоохранителей привлек автомобиль Chevrolet Cobalt, рядом с которым стояли несколько мужчин. В ответ на требование о предъявлении документов, удостоверяющих личность, один из них сел за руль машины и попытался скрыться от стражей порядка.

Через несколько минут они догнали автомобилиста и перекрыли ему проезд, но мужчина резко нажал на педаль газа и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на сотрудника ППС, который подходил к его машине. Пострадавший выстрелил в направлении автомобиля и попал в злоумышленника, с огнестрельным ранением его доставили в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее таксист получил пять лет колонии за наезд на полицейского, попавший на видео.