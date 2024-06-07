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Экс-тренер «Спартака»: я откажусь пить самогон с Глушаковым

Бывший тренер «Спартака» Рианчо заявил, что не будет пить самогон с Глушаковым

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РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что для примирения с экс-игроком красно-белых Денисом Глушаковым он не будет пить самогон, передает Sport24 .

«Если для примирения надо будет выпить самогон с Денисом, то я откажусь. Я никогда и ни с кем не пью нелегальный алкоголь. Я считаю Глушакова хорошим игроком», — сказал Рианчо.

В июне 2024 года Глушаков помирился с бывшим тренером команды Массимо Каррерой, выпив вместе с ним самогон.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги. Его последним клубом стал армянский «Урарту», состав которого он пополнил зимой 2024 года. Футболист покинул команду после завершения сезона-2023/24.

Ранее Константин Генич заявил, что был в шоке от примирения Карреры и Глушакова.

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