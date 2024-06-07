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Силуанов спрогнозировал снижение инфляции в России

Силуанов надеется, что инфляция и ставка ЦБ начнут снижаться во втором полугодии

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Инфляция в России во втором полугодии 2024 года замедлиться. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в рамках ПМЭФ.

Кроме того, министр выразил надежду на снижение во втором полугодии и ключевой ставки Центробанка.

«Те меры, которые мы принимаем в рамках бюджета — мы готовим сбалансированный бюджет», — подчеркнул глава ведомства.

По словам Силуанова, сейчас правительство рассматривает налоговые предложения, которые дают основания Центробанку держать ставку, не повышая ее.

До этого глава ВТБ Андрей Костин пошутил про приверженность Силуанова интересам бюджета. Столь высокая оценка деятельности министра прозвучала в разгар обсуждения текущей экономической ситуации на фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию.

6 июня министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ заявил, что министерство финансов планирует продать изъятые в доход государства активы. Министр отметил, что эти средства находятся в казне.

Ранее в Минфине исключили накопление доходов от налоговой донастройки.

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ПМЭФ-2024
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