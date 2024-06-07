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Российский фондовый рынок к концу десятилетия может вырасти вдвое

Путин поставил цель удвоить капитализацию фондового рынка РФ к 2030 году

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Алексей Даничев/РИА Новости

Капитализация фондового рынка России должна составить к 2030 году не менее 2/3 ВВП. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.

«Уже поставлена задача: к концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка России должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта», — сказал Путин.

В конце мая стало известно, что состоятельные россияне начали выводить средства из европейских банков. По мнению аналитиков, такой рост может быть объяснен несколькими факторами — притоком нового капитала, изменениями на фондовом рынке, валютной переоценкой и ситуацией с депозитами.

В 2023 году число клиентов с капиталом от 100 млн рублей в России увеличилось вдвое, а их совокупные средства достигли 13,1 трлн рублей.

Ранее эксперты назвали неоднозначной идею отменить НДС на вино.

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