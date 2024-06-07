Столичный суд отменил решение о взыскании с «Москвича» €2,6 млн

Арбитражный суд Москвы 6 июня отменил решение о взыскании с автозавода «Москвич» в пользу гонконгской Silver Basis €2,6 млн. Об этом сообщает пресс-служба «Москвича».

«Дело возвращено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Таким образом, в настоящее время Силвер Бейзис не имеет никаких правовых оснований для обращения в суд с заявлением о признании АО МАЗ «Москвич» несостоятельным (банкротом) в связи с неисполнением решения Арбитражного суда города Москвы от 24 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

Претензии компании из Гонконга относятся еще к тому периоду, когда «Москвич» был «Рено Россия» и принадлежал французской Renault. Дело в том, что Silver Basis так и не получила от российской стороны большую часть денег за заказ (компания поставляла детали для авто). Речь идет примерно о €2,6 млн.

В результате Silver Basis обратилась в суд, требуя взыскать долг с «Москвича» как правопреемника «Рено Россия». Сначала иск был удовлетворен, однако после кассационной жалобы «Москвича» решение было аннулировано. После этого гонконгская компания подала иск о банкротстве российского автозавода.

Ранее сообщалось, что «Росатом» и «Норникель» выпустят российское сырье для батарей электрокаров.