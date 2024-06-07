«К этому все шло»: коллега активиста Еговцева рассказал о конфликте его семьи со сталкером

Зампредседателя движения «Зов народа» Алексей Налютов заявил «Газете.Ru», что убийца общественника Антона Еговцева преследовал его семью на протяжении полутора лет из-за симпатии к его супруге. Он отметил, что между Еговцевым и сталкером была драка, после которой будущий убийца написал на активиста заявление в полицию.

«Убийца с супругой ранее знакомы были. И у них какое-то общение было, как у знакомых, и он, я так понял, влюбился. Так как человек психически неуравновешенный, он начал позволять себе многое. Супруга отгоняла, были конфликты. Он поджидал их у магазина, и Антону тоже говорил, что убьет — угрожал. Один раз конфликт дошел до драки. Антон оборонялся уже, [сталкер] тогда получил травмы, написал заявление, полиция пошла навстречу и не возбудила уголовное дело за нанесение телесных», — сказал он.

Налютов заявил, что семья Еговцева пыталась любыми «законными действиями» решить конфликт со сталкером, однако в полиции «ничего не могли сделать».

«Инциденты были неоднократно, обращения были в полицию, и супруга Антона писала заявление на этого человека, чтобы приняли меры. К этому все шло. Пытались применить все возможные законные действия, чтобы его приструнить, но, к сожалению, не получилось, так как у нас нет инцидента — нет дела, то есть ничего не могут сделать. Со слов Антона, конфликты около полутора лет назад начались. Он [сталкер] у площадки днем следил за ребенком, за супругой. Она жаловалась, Антон приходил, снимал видео. У меня даже есть отрывок видео, как он сел в машину, закрылся, успела приехать полиция. Полицейские, так как нет повода, составили просто протокол и разошлись. Антон мне присылал видео, где прям стучал ему в окно, говорит, открой, выйди сюда, поговорим, вот полиция, а он нажал на газ и уехал быстренько», — добавил он.

Он подчеркнул, что Еговцев был отзывчивым человеком и примерным семьянином. Общественника, по его словам, могут похоронить в Перми, поскольку большинство родственников проживают там.

7 июня стало известно, что зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев был зарезан около своей квартиры в подмосковной Лобне. Как сообщал Life со ссылкой на Shot, главным подозреваемым в убийстве стал 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, который давно был знаком с женой Еговцева Екатериной и влюблен в нее. Известно, что Матвеев также жил в Лобне. Сейчас он находится в больнице, так как перед смертью Еговцев сумел дать ему отпор и сам ранил нападавшего.

Как пишет Telegram-канал Baza, вечером 6 июня Еговцев позвонил в полицию и сообщил, что

у подъезда его караулит мужчина. Незадолго до этого в полицию обращалась и жена активиста.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

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