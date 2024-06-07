Путин рассказал, каким должен быть МРОТ через шесть лет

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году должен составить не менее 35 тыс. рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что индексация МРОТ будет завязана на общий рост зарплат в экономике.

По его словам, минимальный размер оплаты труда в 2025 году будет составлять 48% от медианной зарплаты и продолжит расти. Таким образом, он превысит 22 тыс. рублей в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%», сказал он.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

В начале мая Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТ в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.

До этого в Совете межрегионального профсоюза работников образования призвали поднять зарплату педагогов до уровня двух минимальных размеров оплату труда за ставку. По словам одного из участников совета, сегодня в половине регионов зарплата учителей ниже прожиточного минимума.

Ранее Путин назвал одну из главных задач России.