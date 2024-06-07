Дмитрий Пучков о Никите Кологривом: «Душа на разрыв»

Популярный российский блогер Дмитрий Пучков, известный также под псевдонимом Гоблин, оценил актерскую игру Никиты Кологривого на шоу «Кстати». Выпуск программы выйдет 8 июня на VK Видео.

«Он талантливый актер. А раз талантливый актер — у него душа «на разрыв». Отлично сыграл. Какие к нему претензии? То, что он за кадром себя безобразно ведет, ну мы все себя безобразно ведем», — заявил он.

Своим мнением Гоблин поделился после того, как комик Гарик Харламов спросил, можно ли назвать Кологривого дебилом.

Напомним, что 21 марта суд в Новосибирске арестовал Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве после пьяного дебоша в баре. Позднее звезда «Слова пацана» извинился перед девушкой, которую укусил во время конфликта.

Недавно Кологривый поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с фотосессии, на которых предстал в образе Владимира Маяковского. Он был одет в черный костюм-тройку с акцентными серебристыми полосками, белую рубашку с галстуком, а также в привычную стилю Маяковского шляпу. Звезда «Слова пацана» отметил, что сыграет поэта в постановке «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады.

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