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Путин допустил появление в России нового налогового вычета

Путин: в России может появиться федеральный инвестиционный налоговый вычет

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России может появиться федеральный инвестиционный налоговый вычет. 

Он подчеркнул, что он будет введен в дополнение к инвестиционному налоговому вычету в субъектах страны. Основная цель нововведения — стимулировать инвестиции бизнеса в развитие, добиться социальной справедливости, сократить неравенство между гражданами.

Путин отметил, что в ближайшее время необходимо определить параметры и объемы федерального инвестиционного вычета, чтобы он стал эффективным и широко востребованным инструментом.

До этого Путин заявил, что нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для отечественных IT-компаний до 2030 года.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.

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