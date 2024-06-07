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Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят в 2024 году

Путин: доппрограммы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля 2024 года

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума поручил правительству запустить с 1 июля 2024 года дополнительные программы льготной семейной ипотеки.

По его словам, льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах страны, для всех, кто хочет построить собственный дом. Президент подчеркнул, что это особенно важно для больших многодетных семей.

5 июня сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который продлевает до 31 декабря 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Теперь россияне при рождении третьего или последующих детей смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования в России.

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