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В Якутии восьмилетний мальчик поджег сверстника на детской площадке

В Якутии ученик младших классов поджег футболку на мальчике

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В Якутии мальчик получил серьезные ожоги из-за конфликта со своим сверстником. Об этом сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным, все произошло на детской площадке в селе Немцы. Восьмилетний местный житель по какой-то причине разозлился, не смог справиться с эмоциями и поджег зажигалкой футболку своему оппоненту.

«Последний получил ожог различных участков тела, пламенем охвачено 25% тела», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

По факту инцидента уже начата прокурорская проверка. На родителя малолетнего поджигателя завели административное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Кроме того, семью провинившегося школьника поставили на учет.

Ранее голый мужчина напугал детей и устроил пожар в подъезде.

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