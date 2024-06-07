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Путин высказался о проблеме неэффективно используемых земель

Путин: надо вовлекать в хозоборот неэффективно используемые земельные участки

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В России нужно активно вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

«Надо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки», — отметил российский лидер.

Он обратил внимание, что это особенно касается земель с заброшенными объектами, которых десятки тысяч по всей стране. Эти здания, по мнению президента, должны «приносить прибыль бизнесу».

Кроме того, Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок, при условии, что предприниматели ликвидируют их самостоятельно.

До этого глава государства заявил, что сектора жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства обладают колоссальным потенциалом. Он подчеркнул, что будет продолжаться работа по строительству дорог, мостов, заводов и фабрик в России, а также комфортного, доступного жилья.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.

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