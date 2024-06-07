Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о досрочном достижении одной из целей

Путин: цель увеличить в России число занятых в бизнесе достигнута досрочно

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Над целью увеличить в Российской Федерации число занятых в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек «посмеивались», а она была достигнута досрочно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также выразил благодарность бизнесу за поддержку участников специальной военной операции (СВО). Он отметил, что многие российские предприниматели поддерживают участников спецоперации и их семьи, родных и близких бойцов СВО: отправляют в подразделения свою продукцию, приобретают вещи и технику, оказывают помощь госпиталям.

Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

До этого Путин дал поручение смягчить налоговый режим для производственных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Также он поручил с 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения.

Ранее Путин назвал одну из главных задач России.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами