В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление курсантов

В Воронежском институте МВД более чем 20 курсантам понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в период с 9 по 10 мая, но о нем стало известно только сейчас. По данным источника, всего отравились 40 человек, у всех зафиксировали признаки кишечной инфекции.

В Воронежскую областную инфекционную больницу попали семь человек, остальные находятся на амбулаторном лечении.

«Причины заболевания пока неизвестны, в институте ждут предписания главного врача медико-санитарной части МВД по Воронежской области», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала Mash, на данный момент состояние всех курсантов удовлетворительное.

До этого в одном из пансионатов Петербурга 9 мая массово отравились пенсионеры. У большинства пострадавших обнаружили признаки острой кишечной инфекции. После произошедшего в помещениях провели дезинфекцию.

Ранее в Москве годовалого ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками матери.